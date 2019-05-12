Вильнюс, 12 мая, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Конечная явка избирателей на выборах президента Литвы, которые состоялись сегодня, 12 мая, составила 56,46%, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Чуть более 10% проголосовали заранее в дни досрочного голосования.

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«Прыжок» в активности под вечер совершил Вильнюс, который по явке весь день находился среди средних городов. Из крупных городов в лидерах Каунас, в котором активность составила 62,20%. В Вильнюсе на участки пришло 60,48% избирателей. В Клайпеде — 53,28%.

Абсолютным аутсайдером стал Висагинас — русскоязычный город, построенный для персонала закрытой в настоящий момент Игналинской АЭС. Там на избирательные участки пришло 37,12% избирателей.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.