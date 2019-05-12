Вильнюс, 12 мая, 2019, 20:02 — ИА Регнум. В Литве закрылись все избирательные участки для голосований на выборах президента и двух референдумов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Итоговая явка, согласно данным ЦИК Литвы, будет выше 53%. К 19.00 по местному времени (совпадает с московским) проголосовало 42,86% избирателей. Ещё чуть более 10% проголосовали во время шести дней досрочного голосования. Окончательную явку ЦИК Литвы сообщит после закрытия участков.

Marcin Białek Президентский дворец. Литва

Никаких серьёзных нарушений на выборах зафиксировано не было. В основном претензии касались незаконной агитации. Предупреждения получили и два кандидата в президенты — экономист Гитанас Науседа и самовыдвиженец Миндаугас Пуйдокас. Они на своих страницах в социальных сетях призвали жителей идти голосовать, после чего получили предупреждения от ЦИК и удалили записи.

В целом выборы прошли спокойно. В последний час на некоторых участках даже образовались очереди, появилась информация о нехватки бюллетеней. Один избиратель в Вильнюсе сообщил полиции о том, что не может проголосовать — в базе данных участка значилось, что он умер.

Подсчёт результатов начался сразу же. Первые данные появятся в ближайший час, определённая картина, обещают в ЦИК, будет понятна ближе к полуночи, однако вышедшие во второй тур два кандидата обозначаться только поздней ночью или ранним утром.

Несмотря на явку свыше 50%, пока никто не прогнозирует, состоялись ли два референдума: некоторые жители не брали бюллетени референдумов или одного из них.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.