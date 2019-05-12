Вильнюс, 12 мая, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Судя по данным об активности избирателей на выборах президента Литвы, которые проходят сегодня, 12 мая, возрастает интрига итогов первого тура, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Активнее всего голосуют жители районов, а из крупных городов — избиратели в Каунасе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Явка выше 50% к 17.00 часам (время совпадает с московским) зарегистрирована в 10 самоуправлениях. Из них — все районы, кроме двух городов — Паланги и Каунаса. При этом Палангу, несмотря на городской статус, можно также отнести к районам — в городе зарегистрировано чуть меньше 15. тыс. избирателей.

Во втором по величине городе Литвы Каунасе, в котором зарегистрировано почти 248 тыс. избирателей, к 17.00 часам явка была 50,79%. В Друскининкай — 51,18%.

При том что жители районов, судя по срезам опросов общественного мнения, в значительной степени поддерживают кандидата от «аграриев», действующего премьера Саулюса Сквернялиса, как «самого близкого к народу» кандидата. Представитель консерваторов Ингрида Шимоните — опирается на людей со средним достатком и выше среднего, с высшим образованием, городского жителя. Похожий портрет избирателя и у экономиста, бывшего банкира Гитанаса Науседы.

Мэр Каунаса, популярный в Литве политик, который также назывался одним из главных претендентов на пост президента, но который не стал выставлять свою кандидатуру на выборах, Висвальдас Матийошайтис публично призвал голосовать за Сквернялиса. С таким же призывом выступил и мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас. Оба мэра, кстати, пользуются поддержкой абсолютного большинства в своих городах с рейтингами по 70−80%. Они оба с первого раза победили на мартовских муниципальных выборах. В Каунасском районе к 17.00 часам также явка превысила 50%.

В Литве всего пять крупных городов. Науседа и Шимоните могут рассчитывать на победу в четырёх из них, кроме уже упомянутого Каунаса. Однако в Вильнюсе явка составила 48,15%, в Клайпеде 44,82%, в Шяуляй 49,50%, в Паневежис 47,18%.

Отметим, что шансы Саулюса Сквернялиса попасть во второй тур выборов за неделю до дня голосования оценивались, как незначительные.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.