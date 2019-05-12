Париж, 12 мая, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Раздел Facebook на несколько компаний, к которому призвал соучредитель компании Крис Хьюз, не поможет решить проблемы платформы, заявил генеральный директор Facebook Марк Цукерберг в интервью французскому телеканалу France 2.

(сс) Brian Solis Марк Цукерберг

9 мая Крис Хьюз, стоявший у истоков Facebook вместе с Цукербергом, выступил с призывом к разделу компании в статье в The New York Times. Хьюз заявил, что Facebook стала монополистом в сфере социальных сетей, что дало компании беспрецедентную власть. Бывший топ-менеджер призвал разделить Facebook на несколько более мелких компаний, отменив сделки по поглощению WhatsApp и Instagram.

Глава Facebook, прибывший во Францию для встречи с президентом Эммануэлем Макроном, ответил на статью Хьюза в эфире французского телеканала. Цукерберг заявил, что размер компании Facebook не только не представляет угрозы, но и способствует защите демократии. Он отметил, что компания вкладывает миллиарды долларов в создание инструментов, которые не позволят использовать платформу для вмешательства в выборы и разжигания ненависти.

«Наш бюджет на безопасность в этом году превышает общий годовой доход компании в начале этого десятилетия. Во многом это связано с тем, что мы смогли построить успешный бизнес, который теперь может себя поддерживать», — подчеркнул Цукерберг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая глава Facebook Марк Цукерберг встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения вопросов, связанных с регулированием интернета.