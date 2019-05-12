Тунис, 12 мая, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Российская саблистка Софья Великая заняла первое место на этапе Кубка мира по женскому фехтованию на саблях, прошедшему в Тунисе.

Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons Софья Великая

В финальном поединке соперницей Великой стала представительница Китая Цянь Цзяжуй, над которой российская фехтовальщица одержала верх со счетом 15−12.

Бронзовые награды этапа мирового Кубка получили представительница Франции Шарлотт Лембак и Ирене Векки из Италии.

Ещё одна российская спортсменка — София Позднякова, которая является действующей чемпионкой мира, смогла занять только семнадцатое место.