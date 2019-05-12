Москва, 12 мая, 2019, 07:21 — ИА Регнум. На Исторической сцене Большого театра пройдут премьерные показы оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин», об этом 12 мая сообщает ИА InterMedia.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большой театр

Последние годы в главном музыкальном театре Москвы данная опера шла на Новой сцене в постановке Дмитрия Чернякова, новое издание старой оперы будет представлено художественным руководителем израильского театра «Гешер» Евгением Арье.

Премьерные показы пройдут с 15 по 19 мая 2019 года. Дирижером-постановщиком спектакля выступит главный дирижер Большого театра, а также его музыкальный руководитель Туган Сохиев.