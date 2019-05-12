Киев, 12 мая, 2019, 04:37 — ИА Регнум. Украина по-прежнему будет держать курс на вступление в НАТО и не изменит отношения «к войне с Россией». Об этом заявил советник избранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире «Громадского телевидения».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Он отметил, что команда Зеленского не меняет курс на присоединение к НАТО, однако сроки пока не обсуждались. Также останется прежним курс «касательно отношения к войне с Российской Федерацией».

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Зеленский займется искоренением коррупции в военной сфере, созданием современной системы территориальной обороны, а также направит усилия на профессионализацию армии и её усиление постоянно действующим резервом, добавил Апаршин.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти официально именуют Россию «страной агрессором» с начала 2015 года. Москва не раз подчеркивала, что стороной вооруженного конфликта в Донбассе не является.

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