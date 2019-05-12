Лондон, 12 мая, 2019, 03:36 — ИА Регнум. Многочисленные угрозы в отношении мэра Лондона Садика Хана стали основанием для обеспечения политика круглосуточной охраной. Об этом лондонский градоначальник рассказал газете The Times.

Steve Punter Садик Хан

Отмечается, что в социальных сетях было зафиксировано 237 угроз, адресованных Хану. Глава Лондона заявил, что угрозы связаны с его вероисповеданием.

«Это неправильно, что мне требуется защита полиции вследствие того, что я являюсь мэром Лондона и мусульманином одновременно», — сказал Хан.

Как сообщало ИА REGNUM, Хан возглавил мэрию британской столицы в 2016 году, его предшественником на этом посту был Борис Джонсон. Примечательно, что Джонсон в августе 2018 года подвергся критике за высказывание в адрес женщин-мусульманок. Политик назвал женщин в парандже похожими на грабительниц банка, а также сравнил их с почтовыми ящиками.

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