Минск, 12 мая, 2019, 01:28 — ИА Регнум. Арест заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии Андрея Втюрина и отстранение Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии между собой не связаны. Об этом сегодня, 11 мая в Минске при посещении Студенческой деревни заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Константин Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

Комментируя арест теперь уже бывшего заместителя госсекретаря Совета Безопасности Белоруссии Андрея Втюрина, Лукашенко отметил, что подозрения в отношении арестованного появились давно — ещё когда тот возглавлял Службу безопасности президента. Пересказывая речь руководителя республики, пресс-служба сообщила: «Около полутора-двух лет бывший руководитель Службы безопасности находился под контролем спецслужб, у которых было много фактов о его противоправной деятельности».

«Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником Службы безопасности, — рассказал Лукашенко. — Уже тогда к нему были вопросы. Парень молодой, и хорошая сторона у него была как у человека, не все было плохо. У меня были определенные подозрения. Ему был предоставлен шанс — иди и работай. Что, заместитель госсекретаря — плохая должность для военного человека? Да мечтать любой может об этой должности».

Втюрину, по словам Лукашенко, неоднократно давали взятки: «Его взяли с поличным: 150 тысяч долларов ему в очередной раз привезли россияне».

«Поэтому это не имеет никакого отношения к тому, что он якобы был чуть ли не агентом посла России. Если он был агентом иностранного посла, через сутки бы уже знали об этом», — сообщил Лукашенко.

Лукашенко сообщил также, что поддерживает госслужащих, раздавая им земли под строительства жилья. Он пообещал, что позже журналистам предоставят подробности этого уголовного дела, с фактами взяток и способами конспирации обвиняемых.

Напомним, об аресте заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии Андрея Втюрина в конце апреля проинформировала националистические негосударственные издания, а 4 мая информацию подтвердила пресс-служба КГБ Белоруссии. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, которого Александр Лукашенко в 2018 году активно продвигал на должность генсека ОДКБ, предпочитает комментировать ход «белорусизации», а не коррупцию в своём ведомстве.