Калуга, 11 мая, 2019, 19:07 — ИА Регнум. В Калужской области перед судом предстанет работница кредитного учреждения, обвиняемая в мошенничестве и краже денег с лицевых счетов пенсионеров.

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Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель МВД России Ирина Волк, установлено, что сотрудница банка без ведома вкладчиков осуществляла операции по снятию с их счетов различных сумм денежных средств. После чего женщина обналичивала деньги в кассе, тем самым похищая их.

Таким образом, в период с февраля по май 2018 года женщина провела 16 аналогичных финансовых операций, на общую сумму более одного миллиона рублей, сказала Волк.

Следственным управлением УМВД России по Калужской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 и частью 2 статьи 159 УК РФ. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Калужский районный суд», — подчеркнула Ирина Волк.

Отмечается, что согласно предъявленному обвинению сотруднице банка грозит наказание до шести лет лишения свободы.

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