Барнаул, Алтайский край, , 09:22 — REGNUM

В Алтайском крае сотрудники транспортной полиции по горячим следам задержали вора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД РФ 7 мая, жертвой злоумышленника стал пассажир поезда Москва — Барнаул.

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Как рассказал сам потерпевший, у него похитили барсетку, в которой находились документы и 60 тысяч рублей. Под подозрение попал 34-летний житель Бийска. Известно, что ранее он уже имел проблемы с законом, в том числе привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

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Злоумышленника задержали после прибытия поезда в пункт назначения. Мужчина категорически отрицал свою причастность к краже. Однако похищенные деньги были найдены у него в нательном белье.

Теперь мужчине придётся ответить за содеянное перед законом. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте жертвой воров стал ещё один житель Алтайского края. Смартфон стоимостью свыше 10 тыс. рублей у мужчины похитил неизвестный в здании железнодорожного вокзала Барнаула. Как выяснилось, похитителем оказался новый знакомый потерпевшего. Он попросил телефон, чтобы позвонить, а сам скрылся. После чего сдал мобильное устройство в ближайший ломбард. Подозреваемого задержали.