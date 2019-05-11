Москва, 11 мая, 2019, 15:34 — ИА Регнум. В Госдуме 14 мая пройдут парламентские слушания, на которых депутаты Госдумы вместе с банковским сообществом обсудят возможность снижения процентных ставок по ипотечным кредитам. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«Есть поручение нашего президента Владимира Путина по итогам его послания Федеральному Собранию проработать вопрос снижения процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и менее. На следующей неделе комитет Госдумы по финансовому рынку проведет парламентские слушания, куда мы пригласили представителей Центробанка РФ, банковского сообщества, экспертов, где обсудим меры, необходимые для того, чтобы банковские ставки по ипотеке были снижены, а возможность купить собственное жилье появилась у еще большего количества наших граждан», — заявил Володин.

Помимо этого, по его словам, депутаты и представители банковского и экспертного сообществ обсудят также необходимые меры адресной социальной поддержки и субсидирования отдельных групп граждан.

«Затягивать с реализацией этой меры нельзя. Люди ждут этого решения», — подчеркнул Володин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла закон об ипотечных каникулах — возможности граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, оформить отсрочку по ипотечным платежам. Закон уже подписан президентом и вступил в силу.

Кроме того, ранее группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о дополнительных мерах поддержки для многодетных семей. Так, по предложению авторов инициативы, семьи, в которых родился третий или последующие дети, смогут получить дополнительно компенсацию в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки.