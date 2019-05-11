Минск, 11 мая, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна тщательно подсчитает сумму ущерба от поступления загрязненной из России нефти по нефтепроводу «Дружба». Белорусский президент уверен, что сумма эта будет велика. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает «БЕЛТА».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ромашка

«Сказать эту сумму я сейчас не могу. Она окончательно будет известна после того, как мы проревизируем то, что произошло на Полоцком НПЗ, а сейчас мы считаем убытки», — сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко дал понять, что сумма убытков будет велика, речь пойдёт о сотнях миллионов долларов. Президент Белоруссии выразил надежду, что Москва не будет оспаривать размер возмещения убытков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля сотрудники белорусского концерна «Белнефтехим» зафиксировали, что по нефтепроводу «Дружба» из России идет загрязненная хлорорганическими соединениями нефть. При этом содержание хлорорганики в нефти было превышено в десятки раз.

Прокачка нефти была остановлена как в Белоруссии, так и в других странах, где проходит этот трубопровод — в Польше, Словакии, Венгрии, на Украине.

В Минэнерго России подтвердили, что действительно в нефтепровод «Дружба» попал дихлорэтан — токсичное вещество с сильными коррозийными свойствами. Обычно это вещество используется как растворитель жиров и парафинов.

Позднее выяснилось, что вброс загрязненной хлорорганикой нефти в нефтепровод был осуществлен намерено в целях скрыть ранее осуществленное хищение нефти на сумму порядка 1 млн рублей. Сделано это было частными компаниями в Самарской области.