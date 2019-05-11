Скопье, 11 мая, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Недавно избранный президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявил в интервью для государственного телевидения Албании (RTSH), что в стране все ещё сохраняется неравенство — албанцы и македонцы все ещё не равны.

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Албанское новостное агентство «Telegrafi» цитирует заявление Пендаровски:

«Да, Македония сегодня лучше и это демонстрируют вполне достоверные цифры, албанские министры в правительстве, например, в 2001 и в 2002, после подписания Охридского соглашения, во всей государственной администрации работало лишь 2,4% албанцев — сегодня же свыше 19% работников государственных служб, и это большой шаг для страны, располагающей крайне ограниченными средствами. Конечно, я не могу сказать, что албанцы на 100% равно со своими братьями македонцами представлены в этой стране, но могу заявить во всеуслышание, что они находятся в гораздо лучшем положении, чем годы назад или в первое десятилетие после независимости».

Напомним, инаугурация Пендаровски состоится 12 мая. Она положит конец десяти годам пребывания на посту президента страны от ВМРО-ДПМНЕВнутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство Георге Иванова.