Санкт-Петербург, 11 мая, 2019, 09:42 — ИА Регнум. 11 мая в Музее театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге стартует новый оригинальный театральный форум — известный музей организовал форум молодых театров, способных вписать свои творческие постановки в выставочное пространство, «Здесь и сейчас». Устроители намерено ориентируются независимые экспериментальные коллективы. Об этом сообщает петербургский информационный портал Мойка78.

Mkrf.ru Театральные маски

Откроет фестиваль театр «Открытое пространство» спектаклем «Мейерхольд». Автор пьесы и режиссер Роман Габриа представляет свою работу в пространстве зала театрального авангарда 1920−1930-х годов.

Всего в течение сезона поклонники театра увидят в стенах музея шесть оригинальных постановок. Уже летом 2019 года они смогут познакомиться с неординарными работами Театра ненормативной пластики и Нового императорского театра.