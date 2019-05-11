Вашингтон, 11 мая, 2019, 05:33 — ИА Регнум. Власти США расширили санкции против Венесуэлы — в черном списке оказались две компании, занимающиеся морскими перевозками, и два танкера. Об этом говорится в заявлении, распространенном американским минфином.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции, санкции...

Под ограничения попали зарегистрированная на Маршалловых островах Monsoon Navigation Corporation и зарегистрированная в Либерии Serenity Maritime Limited. В черный список внесены принадлежащие этим компаниями нефтяные танкеры Leon Dias и Ocean Elegance.

В заявлении говорится, что указанные суда перевозили на Кубу венесуэльскую нефть. Глава минфина США Стивен Мнучин указал, что санкции направлены против военного и разведывательного сектора Венесуэлы и их сторонников.