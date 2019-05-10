Токио, 10 мая, 2019, 19:13 — ИА Регнум. В Японии в префектуре Сайтама была создана гигантская копия «Моны Лизы» из 24 000 рисовых крекеров «сэмбэй». Стремясь разрекламировать за рубежом местное производство рисовых крекеров в префектуре Сайтама «Сока Сэмбэй», около 200 жителей города Сока приняли участие в создании репродукции. Они использовали рисовые крекеры «сэмбэй» семи разных оттенков — со вкусом соевого соуса, зеленого чая матча, жареного чая и других, — чтобы максимально близко повторить оригинал шедевра эпохи Возрождения.

Мона Лиза

Размеры мозаики достигли 13 метров в длину и 9 метров в ширину. Представители Книги рекордов Гиннеса зафиксировали ее как самую большую в мире мозаику из рисовых крекеров, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

После репродукция была разобрана, а рисовые крекеры «сэмбэй» розданы участникам в качестве бесплатных подарков.