Монреаль, Канада, 10 мая, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Исследование канадских психологов выявило прямую связь между гневом и хроническими заболеваниями у людей старше 80 лет. Исследование опубликовано в журнале Psychology and Aging.

Николай Ярошенко. Голова старика (фрагмент)

В исследовании приняло участие 226 жителей Монреаля в возрасте от 59 до 93 лет, которые были разделены на две группы: в первую вошли люди до 79 лет, во вторую — от 80. Участники ежедневно заполняли анкеты, указывая эмоции, которые они переживали в течение дня. Обработка анкет показала, что участники старшей группы, ежедневно испытывавшие гнев, чаще страдали хроническими заболеваниями.

«Наше исследование показало, что гнев может привести к развитию хронических заболеваний, а грусть — нет», — отметил ведущий автор исследования Миган Барлоу из Университета Конкордия в комментарии ScienceDaily.

Авторы предположили, что специальные упражнения и терапия могут помочь пожилым людям контролировать эмоции, сокращая гневные переживания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе учёные из Китая опубликовали исследование, показавшее, что острое недосыпание вызывает увеличение повреждений ДНК. В свою очередь, эти повреждения могут быть одной из причин возникновения хронических заболеваний.