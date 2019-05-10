Дамаск, 10 мая, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Сирийская арабская армия 9 мая захватила последний стратегический город на северо-западе провинции Хама. Это город Калаат Аль-Мадик. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Город покинули исламисты из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их союзники. Сдача этого города является серьезным ударом по силам боевиков, он давал им важное территориальное преимущество в Северо-Западной Хаме.

Местные источники сообщают, что исламисты покинули город в результате переговоров сирийского правительства и местных старейшин.

Установление контроля над городом Калаат Аль-Мадик открывает правительственным силам путь в удерживаемые боевиками районы на равнине Эль-Гааб.

Вечером 8 мая джихадисты из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались отбить город Кафр-Набудех, который находится на северо-западе провинции Хама. Город 8 мая был захвачен Сирийской арабской армией.

В ходе попытки прорыва обороны сирийских военных боевики даже использовали бронированный шахид-мобиль. Однако их контратака оказалась неудачной.