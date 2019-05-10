Вашингтон, 10 мая, 2019, 12:30 — ИА Регнум. В новой версии мессендежра Telegram 1.7 появилась функция добавления чатов в архив. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Telegram

После архивации чата он помещается в отдельную папку «Архив», которая отображается в первой строчке списка чатов. Если в настройках чата не отключены уведомления, то при появлении нового сообщения он возвращается в общий список. При выключенных уведомлениях чаты остаются в архиве постоянно.

Новая функция доступна как в мобильном приложении, так и в версии мессенджера для настольных компьютеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле бета-тестеры мессенджера WhatsApp сообщили о тестировании похожей функции, позволяющей скрывать чат, не выходя из него.