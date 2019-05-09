Тысячи людей собрались у памятника Освободителям в Риге — фоторепортаж
Рига, 10 мая, 2019, 00:20 — ИА Регнум. В День Победы к памятнику Освободителям в парке Победы с утра начали стекаться толпы людей. 130 тысяч рижан пришли почтить память героев, несмотря на то, что 9 мая не является официальным праздником. Ветераны приходят со своими семьями, каждому герою горожане вручают букет цветов.
Возложение цветов у памятника Освободителям в Риге
Возложение цветов у памятника Освободителям в Риге
Возложение цветов у памятника Освободителям в Риге
Возложение цветов у памятника Освободителям в Риге
Возложение цветов у памятника Освободителям в Риге
Возложение цветов у памятника Освободителям в Риге
Каждого ветерана встречали с букетом
День Победы в Риге
День Победы в Риге
Традиционное возложение цветов к памятнику продолжается шествием Бессмертного полка, в котором приняли участие 20 тысяч человек. Смотрите фоторепортаж ИА REGNUM.
Ветеранов встречают с цветами и приветствуют с почестями
Ветеранов встречают с цветами и приветствуют с почестями
Застолье
Ветеранов встречают с цветами и приветствуют с почестями
Ветеранов встречают с цветами и приветствуют с почестями
Ветераны пришли на праздник со своими семьями
Ветераны пришли на праздник со своими семьями
Ветеранов встречают с цветами и приветствуют с почестями
Возложение цветов у памятника Освободителям в Риге
День Победы в Риге
Ветеранов встречают с цветами и приветствуют с почестями
День Победы в Риге
День Победы в Риге
Праздничное представление
Праздничное представление
День Победы в Риге
День Победы в Риге
Ветеранов встречают с цветами и приветствуют с почестями
Море цветов для ветеранов
Бессмертный полк в Риге
Тысячи рижан вышли на шествие в Бессмертном полку
Тысячи рижан вышли на шествие в Бессмертном полку
Тысячи рижан вышли на шествие в Бессмертном полку
Тысячи рижан вышли на шествие в Бессмертном полку
Ветеранов встречают с цветами и приветствуют с почестями
Ночное световое представление
Ночное представление
Праздничный салют