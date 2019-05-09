Рига, 10 мая, 2019, 00:20 — ИА Регнум. В День Победы к памятнику Освободителям в парке Победы с утра начали стекаться толпы людей. 130 тысяч рижан пришли почтить память героев, несмотря на то, что 9 мая не является официальным праздником. Ветераны приходят со своими семьями, каждому герою горожане вручают букет цветов.

Возложение цветов у памятника Освободителям в Риге

Возложение цветов у памятника Освободителям в Риге

Возложение цветов у памятника Освободителям в Риге

Возложение цветов у памятника Освободителям в Риге

Возложение цветов у памятника Освободителям в Риге

Возложение цветов у памятника Освободителям в Риге

Каждого ветерана встречали с букетом

День Победы в Риге

День Победы в Риге

Традиционное возложение цветов к памятнику продолжается шествием Бессмертного полка, в котором приняли участие 20 тысяч человек. Смотрите фоторепортаж ИА REGNUM.

Ветеранов встречают с цветами и приветствуют с почестями

Ветеранов встречают с цветами и приветствуют с почестями

Застолье

Ветеранов встречают с цветами и приветствуют с почестями

Ветеранов встречают с цветами и приветствуют с почестями

Ветераны пришли на праздник со своими семьями

Ветераны пришли на праздник со своими семьями

Ветеранов встречают с цветами и приветствуют с почестями

Возложение цветов у памятника Освободителям в Риге

День Победы в Риге

Ветеранов встречают с цветами и приветствуют с почестями

День Победы в Риге

День Победы в Риге

Праздничное представление

Праздничное представление

День Победы в Риге

День Победы в Риге

Ветеранов встречают с цветами и приветствуют с почестями

Море цветов для ветеранов

Бессмертный полк в Риге

Тысячи рижан вышли на шествие в Бессмертном полку

Тысячи рижан вышли на шествие в Бессмертном полку

Тысячи рижан вышли на шествие в Бессмертном полку

Тысячи рижан вышли на шествие в Бессмертном полку

Ветеранов встречают с цветами и приветствуют с почестями

Ночное световое представление

Ночное представление