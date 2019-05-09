Оттава, 9 мая, 2019, 22:05 — ИА Регнум. В экспозиции о Второй мировой войне в канадском музее War Museum нет ни одного упоминание о Советском союзе. На это обратили внимание армянские туристы во время посещения музея в Оттаве.

facebook.com/meri Одна из фотографий про Вторую мировую войну в музее War Museum

«Музей был многолюдным, современным, с разделами о великих войнах. Мы дошли до раздела Второй мировой войны. Нацистская Германия была представлена как только можно, начиная с автомобиля Гитлера и заканчивая историческими документами. Ни слова, буквы относительно Советского Союза. Слово «русский» нигде не упоминается. Ноль намека на то, что война была с Советским Союзом. Европа, США и Канада участвовали во Второй мировой войне. Мы были в шоке. Я вышла с половины.

Историю создают, корректируют, переоформляют даже музеи. Особенно в больших государствах. И в этом есть что-то безликое, очень бесчеловечное», — пишет туристка из Армении в Facebook.