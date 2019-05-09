Москва, 9 мая, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Принять участие в акции «Бессмертный полк» — долг каждого жителя России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала участница шествия Карина Нестерова.

Mos.ru Бессмертный полк. Москва

«Я участвую в акции «Бессмертный полк» не впервые. Сегодня это было особенный день. Мой прадед погиб в 1943 году в сражении за Воронеж. Но сегодня он прошёл по Москве, и я прошла вместе с ним. У меня шли мурашки по коже были, слёзы на глазах. Для меня гордость и честь, что мой прадед, который не увидел День Победы, отдал свою жизнь, чтобы его могли увидеть мы. «Бессмертный полк» — это очень важная скрепа, которая связывает всех нас, несмотря на разные культурные и политические взгляды. Это то, что делает нас едиными», — рассказала Нестерова.

Она напомнила, что война коснулась каждой семьи, поэтому долг каждого — принять в участие в акции памяти.