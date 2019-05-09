Воронеж, 9 мая, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Два рейса из Воронежа в Москву и из Москвы в Воронеж отменены «Аэрофлотом» 9 мая. На обоих рейсах используются самолеты SuperJet-100.

(сс) SuperJet International Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот»

В соответствии с данными на табло международного аэропорта «Воронеж», отменен вылет из Москвы («Шереметьево») в Воронеж в 01:15. Также отменен рейс из Воронежа в московский аэропорт «Шереметьево» в 06:15.

Причина отмены не называется. В то же время все остальные рейсы были отправлены и приняты по расписанию.

Между тем, по данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, 9 мая «Аэрофлот» отменил ещё целый ряд рейсов, на которых используются самолеты SSJ-100.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» в результате жесткой посадки и пожара на борту SSJ-100, вылетевшего ранее в Мурманск, погиб 41 человек.