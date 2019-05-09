Москва, 9 мая, 2019, 17:50 — ИА Регнум. В Москве участники акции «Бессмертный полк» продолжают шествие, несмотря на ливень и сильный ветер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) George Hodan Ливень

В разгар мероприятия пошёл сильный дождь и подул сильный ветер, однако большинство людей продолжили шествие.

По словам корреспондента, настроение у людей, несмотря на непогоду, приподнятое.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за метеоусловий отменили воздушную часть парада Победы на Красной площади.