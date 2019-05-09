Санкт-Петербург, 9 мая, 2019, 17:18 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга проходит концерт в честь Дня Победы, на котором исполняются стихи и песни военных лет, произведения современных композиторов, звучат воспоминания о военном времени.

Дарья Драй ИА REGNUM Украшение Петербурга к 9 мая

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, прошло больше часа с момента прибытия первых колонн «Бессмертного полка» на Дворцовую площадь, но шествие продолжается, люди идут и идут по Невскому проспекту с портретами своих предков — участников войны и тружеников тыла.

Праздник на главной площади Северной столицы начался с прибытия головной колонны «Бессмертного полка». Рота почетного караула Западного военного округа (ЗВО) внесла на сцену концерта копию Знамени Победы, Государственный флаг Российской Федерации и флаг Санкт-Петербурга.

Среди участников праздничной концертной программы — народные артисты России Лариса Долина, Василий Герелло, Дмитрий Певцов, Светлана Крючкова и Александр Розенбаум, заслуженные артистки России Елена Драпеко, Анастасия Мельникова и певица Зара, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Альберт Жалилов и Григорий Чернецов, а также ансамбль песни и пляски Западного военного округа, музыканты военных оркестров Санкт-Петербургского гарнизона.

Как отметили ранее в пресс-службе ЗВО, выступления участников концерта напомнят ветеранам и гостям праздника самые значимые события Великой Отечественной войны — битву под Москвой, блокаду Ленинграда, Сталинградскую битву, Курскую дугу, штурм Кенигсберга и Берлина.

Легендарную песню «День Победы», без которой невозможно представить 9 мая, исполнит Григорий Чернецов.