Иван Шилов ИА REGNUM 9 Мая

Москва, 9 мая, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Личная память делает человека человеком. Общая память делает население народом. Общая победа делает народ сильным. Общая боль и жертва делают народ честным и благодарным. Мы помним Великую Отечественную войну, перед лицом которой все на деле были равны. Жертва защитников — священна.

Наш «Бессмертный полк» — это не только каждый день иссякающий поток участников и детей войны. Это каждый день растущее море благодарной памяти, живых, всё новых наследников бессмертного подвига, — все те, ради кого была принесена та страшная жертва.

Сегодня миллионы людей по всей России и в других странах прошли единым потоком с портретами своих ветеранов. Но кто именно изображён на этих портретах, где этот герой воевал и как сложилась его судьба, зачастую знают лишь те, кто несёт фотографии. Корреспонденты ИА REGNUM собрали воспоминания самих ветеранов, а также их детей, внуков и правнуков — о тех, благодаря кому мы сегодня отмечаем 74-годовщину Великой Победы.

Живые голоса Победы

Александр Власов о своём дедушке Степане Власове (Великий Новогород).

Галина Тимонина об отце (Архангельск).

Оренбургский ветеран Авангард Евдокимов вспоминает о своих военных годах.

Татьяна Иващенко рассказала о своём дедушке Якове Журавлёве (Горно-Алтайск).

О Сергее Землякове рассказала его правнучка (Санкт-Петербург).

Владимир Журавлёв рассказал о своём дедушке Павле Исупове (Горно-Алтайск).

93-летняя Александра Кузулёва из Чувашии рассказала о том, как тяжело жилось её семье в годы войны.

Альберт Казунин рассказал о своём отце Иване Помпеевиче (Архангельск).

Об Александре Краеве рассказал его сын (Архангельск).

Воспоминания об Иване Пащенко (Санкт — Петербург).

Владислав Поклонов рассказал о своей бабушке Ефросинии Басаргиной (Горно-Алтайск).

О Владимире Хохлове рассказал его сын (Симферополь).

О Федоре Шишове рассказывает его племянница (Архангельск).

94-летний Юрий Петров хорошо помнит, где встретил День Победы (Чебоксары).