Санкт-Петербург, 9 мая, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Количество участников «Бессмертного полка» в Ленинградской области достигло 260 тысяч человек. Шествие памяти с портретами и именами воевавших предков в течение дня 9 мая состоялось более чем в 20-ти населенных пунктах региона.

Lenobl.ru Торжества у памятника партизанам в Луге

Также в Ленобласти прошли митинги, церемонии возложения цветов к воинским мемориалам, пробеги, праздничные концерты, массовые гулянья с военно-полевыми кухнями, духовыми оркестрами и другие мероприятия.

Например, в Луге — столице партизанского края в годы войны — встретились ветераны-партизаны Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.

Численность партизан на Северо-Западе во время Великой Отечественной войны составляла около 35 тысяч человек, 12,5 тысяч из них — погибли. Двадцать партизан из Ленинградской области стали Героями Советского Союза.

Добавим, что в городах воинской славы Ленинградской области — Луге, Тихвине, Выборге и Гатчине — торжества по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершатся праздничными салютами.