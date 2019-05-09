Вашингтон, 9 мая, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Американская компания Intel планирует запустить производство первых процессоров на базе 7-нанометрового технологического узла в 2021 году. Об этом сообщает Tom’s Hardware.

ColiN00B Процессор

По данным издания, такое заявление сделал глава компании Intel Боб Свон на презентации для инвесторов. Ожидается, что первым 7-нм устройством Intel станет графический процессор на базе архитектуры Xe GPU для центров обработки данных.

Для определения названия технологического процесса в полупроводниковом производстве используется разрешающая способность оборудования, использующегося при изготовлении интегральных микросхем. Повышение разрешающей способности приводит к уменьшению полупроводниковых приборов, повышению производительности и снижению энергопотребления.

Отметим, переход Intel с 14-нм на 10-нанометровый техпроцесс прошёл не очень гладко. Компания планировала выпустить первое 10-нм устройство в 2016 году, однако высокий уровень брака при изготовлении процессоров заставил Intel существенно скорректировать планы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 января на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе компания Intel представила первый процессор, изготовленный на базе 10-нанометрового техпроцесса. Этими чипами стали процессоры Ice Lake на микроархитектуре Sunny Cove, которые будут использоваться в ноутбуках.