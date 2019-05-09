Уфа, 9 мая, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Два человека погибли, пятеро получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

(сс) Rico Loeb Авария на трассе

Согласно поступившей информации, ДТП произошло около 12:00 по местному времени в Дюртюлинском районе Башкирии. Столкнулись ВАЗ-2107 и Lada Priora.

От полученных при аварии травм на месте скончались водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его 21-летний пассажир. Госпитализированы были пассажир ВАЗ-2107, парень 17-ти лет, три пассажирки и водитель Lada Priora.

По предварительной версии, виновником ДТП является водитель ВАЗ-2107, который нарушил ПДД при выезде на главную дорогу с второстепенной и допустил столкновение автомобилей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Иркутской области. Здесь по вине водителя, не справившегося с управлением автомобилем, пострадали пять пешеходов.