Волгоград, 9 мая, 2019, 13:42 — ИА Регнум. 65 тысяч жителей Волгограда встали в колонны «Бессмертного полка» 9 Мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал член Центральной контрольно-ревизионной комиссии Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», руководитель регионального штаба движения в Волгоградской области Ярослав Князев.

Пресс-служба администрации Волгоградской области 9 Мая Волгограду вернули имя «Сталинград»

«В этом году было 65 тыс. человек. И честно говоря, в 11 часов мы думали, что будет около 30 тыс. Но в этом году люди были гораздо более организованными: большинство пришли ровно к 12:00, быстро построились и начали шествие. Акция уже начинает принимать определенный порядок, люди уже понимают, как себя вести», — рассказал Князев.

Колонна участников прошла от площади Ленина по Мамаеву Кургану через Зал воинской славы — к подножью монумента Родина-Мать. Большинство участников несли портреты родных и близких — участников войны: отцов и матерей, дедов и бабушек, прадедов и прабабушек. Многие несли просто таблички с именами, а некоторые волгоградцы отдали дань памяти неизвестным солдатам Великой Отечественной войны. Студенты аграрного университета несли портреты сотрудников вуза — участников войны. Участники шествия пронесли и портрет Иосифа Сталина — напомним, ежегодно 9 мая в День Победы в Великой Отечественной войне город-герой официально носит имя «Сталинград».

Сам Ярослав Князев, несмотря на загруженность организацией шествия, каждый год сам принимает в нем участие — он несет портрет своего дедушки Павла Михайловича Князева.

«Мой дедушка встретил войну на границе с Польшей, он был минометчиком. В самые трудные первые дни войны он был ранен — ему оторвало лодыжку минометным снарядом. Но он остался прикрывать отступление своей роты не оставил оружия, вынес его с поля боя и прикрыл отступление, спас минометную роту — за что был награждён орденом Красной Звезды», — рассказал Князев.

Ежегодно растет не только число участников, но и волонтеров, помогающих в организации шествия: в этом году помогали 12 групп студентов-медиков, а шествие сопровождали 11 музыкальных коллективов.

Отметим, что участие в акции принял и губернатор Андрей Бочаров.

«Каждая семья на войне потеряла кого-то из родственников, я не исключение, — отметил глава региона. — Все, кто сегодня сюда пришел, сделали это не по приказу, а из личных убеждений. Мы все вместе. Мы чувствуем сопричастность к Великой Победе, которая дала нам возможность жить, развиваться, любить, создавать семьи, созидать. Это душевный порыв».