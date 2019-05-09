Москва, 9 мая, 2019, 13:25 — ИА Регнум. 9 мая в российский прокат выходит фильм режиссера Сергея Саркисова «На Париж». В основе сюжета подлинная и удивительная история путешествия группы советских офицеров, отправившихся в Париж, чтобы по-настоящему отпраздновать именно в столице Франции победу. Сценарий к картине написал в свое время знаменитый российский кинематографист Станислав Говорухин со слов участника этой «экспедиции» Героя Советского Союза генерала Александра Милюкова. Режиссеру, снимавшего, по его словам, именно человеческую историю, удалось привлечь к работе поистине звездный состав: в картине снялись Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий. Евгений Стычкин, Рената Литвинова, Михаил Ефремов и многие другие.