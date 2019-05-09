Иркутск, 9 мая, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Пять человек пострадали по вине водителя, не сумевшего справиться с управлением автомобилем в Иркутской области. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия аварии

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota ремонтировал его, предварительно припарковавшись на одной из улиц в поселке Мамоны Иркутской области.

В ходе ремонта мужчина, не опуская капота, сел за руль и, предположительно, нажал не на ту педаль. Иномарка, рванув с места, сбила пятерых пешеходов и повредила стоящий рядом легковой автомобиль.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Водитель задержан сотрудниками полиции для прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, у водителя возьмут показания в связи с произошедшим.

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