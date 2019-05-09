Ереван, 9 мая, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Тройной праздник — День Победы в Великой Отечественной войне, День освобождения Шуши и День создания Армии обороны Карабаха торжественно отметят в четверг, 9 мая в Армении и Нагорно-Карабахской Республике.

ИА REGNUM

В этот день политическое и военное руководство Армении и Нагорного Карабаха возлагает венки к памятникам героям Великой Отечественной войны и карабахского освободительного движения. Праздничные мероприятия проходят как в Армении, так и в Нагорном Карабахе.