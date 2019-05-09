Екатеринбург, 9 мая, 2019, 13:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге торжественно прошёл парад Победы, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне. По центральной площади 1905 года прошли более 2 тысяч человек и 91 единица военной техники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Парад Победы

Парад открыли ветераны Великой Отечественной, проехавшие в автомашинах по площади. После приветственного слова губернатора знаменосцы вынесли государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

«Сегодня Знамя Победы — символ мужества и преемственности славных боевых традиций тех, кто поверг фашизм в самой тяжелой, самой кровопролитной в истории войне», — напомнили собравшимся на площади.

Командовал шествием генерал-майор Евгений Поплавский. После объезда войск на площади началось оживлённое движение.

Друг за другом прошли рота барабанщиков, знамённая группа, рота почётного караула, парадный расчёт офицеров. За ними последовали военнослужащие различных бригад и полков, в том числе принимавшие участие в сирийском конфликте. Не обошлось и без десантников, сотрудников силовых ведомств, а также курсанты военных вузов.

Дальше пошла техника. Колонну возглавил легендарный танк Т-34.

За танком проследовал мотоциклетный взвод на технике времён Великой Отечественной. Следующие экземпляры техники были уже новее — бронированные машины «Тигр», танки Т-72, противотанковые «Рапиры» и много других экземлпяров военной техники.

Впервые на площадь выпустили бронеавтомобили «Рысь», используемый подразделениями специального назначения, а также артиллерийскую систему 2С23 «Нона-СВК».

Завершило парад шествие сводного военного оркестра. Оркестр напоследок исполнил известный марш «Прощание славянки».

Парад смотрели вживую более 10 тысяч горожан.