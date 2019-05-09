Москва, 9 мая, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Популярность акции «Бессмертный полк» связана с тем, что идея мероприятия родилась среди простых граждан, а не была разработана властью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заслуженный артист РСФСР, член регионального отделения общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Москве, генеральный директор кинокомпании «Дебют» Борис Токарев.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Бессмертный полк»

«Я считаю, что это просто величайшая идея, которая родилась в недрах народа. Это самое потрясающее. Она массовая потому, что миллионы людей сразу её приняли. Она не была придумана кем-то сверху, она не стала государственной акцией. То, что люди сами, добровольно идут на эту акцию — это потрясающе», — отметил деятель культуры.

По его словам, акция будет проходить «вечно», ведь её участники — это потомки людей, воевавших в Великой Отечественной войне, которые отдают дань памяти ветеранам.

«Мне кажется, что в «Бессмертный полк» постепенно будут вливаться всё новые и новые люди, это неизбежною. В самой сути акции есть обновление: там все поколения могут участвовать. Это не акция ветеранов. Это абсолютно всеобъемлющая акция, которая охватывает все слои населения», — отметил артист.

По словам Токарева, на акцию «Бессмертный полк» в 2019 году он придёт с портретом своего отца Василия Степановича Токарева. Ветеран участвовал не только в Великой Отечественной войне, но и в финской кампании.