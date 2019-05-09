Ржев, Тверская область, 9 мая, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Ветераны — жители Ржева вместе с руководством города и района следить за ходом строительства Ржевского мемориала Советскому солдату. С таким предложением, которое было поддержано фронтовиками, выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя 9 мая на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Ржеве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. Глава региона принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы в Городе воинской славы Ржеве. Глава региона возложил цветы на мемориальном кладбище советских воинов в «Парке мира и примирения», поздравил ветеранов и пообщался с ними за чашкой чая. Одной из тем беседы стало строительство Ржевского мемориала Советскому солдату, а также ремонт Обелиска советским воинам, погибшим при освобождении Ржева.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области встретился с ветеранами — жителями Ржева

«Строительство нового мемориала — ответственная задача для нас. Необходимо обеспечить выполнение всех работ на высоком уровне, а также комплексное развитие территории», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона предложил ветеранам вместе с руководством города и района следить за ходом строительства знакового объекта, участники встречи поддержали это предложение.

Масштабный мемориал Советскому солдату — единственный мемориал такого масштаба в стране — строится в Ржевском районе. Мемориал увековечит память о 65 тысячах воинов, героически павших под Ржевом в годы Великой Отечественной войны. Идею создания памятника поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин. В настоящее время на площадке мемориала ведутся бетонные работы под монолитные конструкции кургана, обустройство свай, обеспечено электроснабжение по временной схеме. На прилегающей к комплексу территории началась высадка деревьев, идёт подготовка к созданию дорожной инфраструктуры комплекса. В районе мемориала будет обустроена автомобильная развязка со светофорами, парковка, до четырех полос будет расширена дорога от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево. Проект планируется завершить к 9 мая 2020 года, 75-й годовщине Великой Победы.

Обелиск советским воинам, погибшим при освобождении Ржева, также планируется отремонтировать в преддверии 75-й годовщины Победы за счёт областного бюджета. На эти цели направлено 25 млн рублей. К праздничной дате в районе в общей сложности приведут в порядок 15 памятных мест, в том числе братские захоронения «Курган», на Смоленском кладбище, могилу узников на Старообрядческом кладбище, а также аллею героев Советского Союза, памятники Танку-Т-34, Самолёту МИГ-17 и другие. В городе запланирован ремонт фасадов домов, комплексное благоустройство.

Как сообщало ИА REGNUM, праздничные мероприятия 9 мая проходят во всех муниципалитетах Тверской области, центральные мероприятия проходят в Твери и Ржеве.