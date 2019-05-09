Москва, 9 мая, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с автоматической межпланетной станцией «ЭкзоМарс-2020» будет проведён по траектории, не пролегающей на территория Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госкорпорации «Роскосмос».

Запуск ракеты

Запуск станции «ЭкзоМарс-2020» станет вторым в рамках совместной программы Роскосмоса и Европейского космического агентства (ЕКА). Запуск первой автоматической станции к Марсу «ЭкзоМарс-2016» осуществлялся с космодрома Байконур по штатной трассе с наклонением 51,6 градусов. При этом наклонении траектория запуска проходит по территории Китая.

Запуск «ЭкзоМарс-2020» также будет осуществляться с Байконура, однако по трассе с наклонением 64,8 градусов. При этом наклонении космический аппарат и ракета-носитель не будут пролетать над территорией Китая, поэтому не потребуется дополнительных согласований.

Напомним, в состав миссии Роскосмоса и ЕКА «ЭкзоМарс-2020» войдут перелётный модуль и спускаемый аппарат, который доставит на поверхность Марса российскую автономную станцию и марсоход ЕКА. Запуск запланирован на июль 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в НПО им. Лавочкина были проведены ударные испытания переходной системы, которая будет использоваться для крепления межпланетной станции «ЭкзоМарс-2020» с ракетой-носителем «Протон-М».