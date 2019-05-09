Воронеж, 9 мая, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Десятки тысяч воронежцев встали в колонны «Бессмертного полка», который прошел по центральным улицам города 9 мая — сразу после торжественного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Воронеже

Тысячи воронежцев вышли с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В колонны встали люди разных возрастов и профессий, многие пришли целыми семьями.

Марина Каширская ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Воронеже

Сбор участников начался с 8:30 у сквера «Надежда» на улице Плехановской. Организованная колонна прошла по проспекту Революции до здания ЮВЖД. Безопасность шествия обеспечивали почти две тысячи курсантов, волонтёров и дружинников.

Марина Каширская ИА REGNUM Руководство области приветствует участников «Бессмертного полка»

На Плехановской в двух местах в колонну могли влиться желающие воронежцы — для этого нужно было пройти через рамки металлодетектора. Возможность присоединиться к колонне по ходу её движения организаторы предусмотрели после акции 2018 года, когда горожане, не пришедшие на место сбора, не смогли присоединиться к шествию. Сегодня многие воспользовались этой возможностью.

Марина Каширская ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Воронеже

Отметим, что в 2018 году акция «Бессмертный полк» собрала более 50 тысяч участников.