Симферополь, 9 мая, 2019, 11:20 — ИА Регнум. В Симферополе, Севастополе и Керчи проходят торжественные парады, посвящённые 74 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM В ожидании парада

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Симферополь отмечает День Победы

Несмотря на пасмурную и прохладную погоду в центре крымской столице собрались тысячи человек. Принимает парад начальник Симферопольского гарнизона Иван Попов. По проспекту им. Кирова прошли колонны частей и соединений, а также военных учебных заведений Крыма, юнармецев и Росгвардии. За ними движутся 40 единиц военной техники.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Военная техника в Симферополе

Помимо этого на площади имени Ленина с утра работает выставка современной военной техники, на которой представлены БТР-82А и БТР-80, бронированный спецавтомобиль «Федерал» и другие военные автомобили. Гости также могут изучить 120-мм миномет 2С12А «Сани», 152-мм гаубица 2А65 «МСТА-Б» и другие.

В это время по улицам города-героя Севастополя, который отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, и города-героя Керчи идут танки Т-72БЗ, бронетранспортёры БТР-82А и БТР-80, береговые комплексы «Бастион» и зенитно-ракетные комплексы «Триумф» и «Панцирь».

"Также задействованы мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки комплекса ПВО С-400, буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Д-30», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобили «Камаз-63 968» «Тайфун», бронеавтомашины «Рысь» и «Тигр», — уточнили в пресс-службе Черноморского флота РФ.

На флоте также отметили, что в парадах участвуют служащие органов военного управления ЧФ, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы, личный состав морской авиации и ПВО, военнослужащие подразделений армейского корпуса, железнодорожного батальона, истребительного авиационного и зенитно-ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа и Высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.

По предварительным данным, в общей сложности на полуострове в Парадах Победы участвуют около пяти тысяч военнослужащих и около сотни образцов военной техники.