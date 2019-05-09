Волгоград, 9 мая, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Волгоград встретил 9 мая парадом Победы.

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

ИА REGNUM публикует фоторепортаж Александра Куликова о том, как это было.

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к параду

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к параду

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к параду

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к параду

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к параду

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к параду

Александр Куликов ИА REGNUM Встреча ветеранов

Александр Куликов ИА REGNUM Встреча ветеранов

Александр Куликов ИА REGNUM Встреча ветеранов

Александр Куликов ИА REGNUM Встреча ветеранов

Александр Куликов ИА REGNUM Встреча ветеранов

Александр Куликов ИА REGNUM Встреча ветеранов

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Гости парада

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде