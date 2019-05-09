Парад Победы прошёл по Волгограду — фоторепортаж
Волгоград, 9 мая, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Волгоград встретил 9 мая парадом Победы.
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
ИА REGNUM публикует фоторепортаж Александра Куликова о том, как это было.
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов ИА REGNUM
Встреча ветеранов
Александр Куликов ИА REGNUM
Встреча ветеранов
Александр Куликов ИА REGNUM
Встреча ветеранов
Александр Куликов ИА REGNUM
Встреча ветеранов
Александр Куликов ИА REGNUM
Встреча ветеранов
Александр Куликов ИА REGNUM
Встреча ветеранов
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Гости парада
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Гости парада