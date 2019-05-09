Тбилиси, 9 мая, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Участник памятной акции «Бессмертный полк» был задержан полицией в Тбилиси за использование запрещённой в Грузии советской символики. Об этом 9 мая сообщил ряд грузинских СМИ.

Giorgi Balakhadze Полиция Грузии

Сообщается, что мужчина был задержан полицией с флагом СССР в парке Ваке (бывший парк Победы) в Тбилиси. Предупреждение полиции о том, что советская символика запрещена в общественных местах мужчина проигнорировал. Советская символика была изъята полицией ещё у нескольких участников памятной акции.

Кроме того, в парке Ваке был задержан за хулиганство участник акции противников проведения «Бессмертного полка» в Грузии. Отмечается, что задержанный допустил словесные оскорбления в адрес участников памятной акции «Бессмертный полк».

Также сообщается, что участников памятной акции «Бессмертный полк» и их противников друг от друга «живым щитом» разделяет полиция.

Стоит отметить, что использование советской символики на публичных мероприятиях в Грузии было запрещено «Хартией свободы», принятой парламентом Грузии в 2011 году в качестве поправки к конституции. Для нарушителей закона предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере около 400 долларов США.