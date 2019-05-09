Бишкек, 9 мая, 2019, 11:01 — ИА Регнум. В столице Киргизии состоялось шествие «Бессмертного полка», приуроченное к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ИА REGNUM.

Григорий Михайлов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Бишкеке. 9 мая 2016 года

Масштабная памятная акция традиционно стартовала от парка имени Героя Советского Союза Даира Асанова, расположенного в южной части Бишкека, и завершится на площади Победы в центре города.

Участие в марше приняли около 50 тысяч киргизстанцев. Большое количество юношей и девушек, а также даже совсем маленьких детей одеты в форму советских солдат времен Великой Отечественной войны.

Ветеранов, принимающих участие в торжественных мероприятиях, провезли на машинах с открытым верхом.

Во главе колонны участников марша шествовал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и другие чиновники. Глава государства нес фотографию своего деда Жээнбека Пирназарова, погибшего в конце апреля 1944 года во время боев на территории Украинской ССР.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев с супругой и сыном тоже приняли участие в мероприятии. Он нес портрет своего отца Шаршена Атамбаева, воевавшего в составе стрелкового полка 1237 в составе 373-й дивизии.

Завершилось шествие «Бессмертного полка» на площади Победы митингом-реквиемом. Перед соотечественниками выступил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, после чего собравшиеся почтили минутой молчания погибших в годы Великой Отечественной войны. Затем киргизстанский лидер и другие участники митинга возложили венки и цветы к Вечному огню.

Отметим, что шествие «Бессмертного полка» проходит также в других городах и селах страны.

ИА REGNUM напоминает, что во время Великой Отечественной войны на фронт отправились около 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из них почти 100 тысяч погибли во время боев.

Свыше 150 тысяч киргизстанцев награждены орденами и медалями, в том числе 34 — стали кавалерами Орденов Славы всех трех степеней и еще 72 — удостоены звания Героя Советского Союза.