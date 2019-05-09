Москва, 9 мая, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил жителей России с 74-летием Победы в Великой Отечественной войне во время торжественной речи на Красной площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

Лидер страны подчеркнул особую роль советского народа в освобождении мира от натиска фашистских захватчиков. Президент России почтил память всех ветеранов боевых действий, выразив скорбь в отношении тех, кого уже нет в живых.

«На особом месте стоит победа над фашизмом. Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, безнаказанность застилала глаза. Но не вышло покорить Советский Союз», — заявил Владимир Путин.

Он отметил, что Россия и дальше будет укреплять свою военную мощь, чтобы в любой момент быть готовой дать отпор врагу. Президент призвал собравшихся почтить память предков минутой молчания.