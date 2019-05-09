Воронеж, 9 мая, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Десятки тысяч человек собрались на площади Ленина в Воронеже утром 9 Мая, чтобы увидеть уже ставший традиционным в День Победы парад военной техники. Как передает с места события корреспондент ИА REGNUM, несмотря на то, что парад начался только в 10:00, люди начали подходить к площади, чтобы занять самые удобные места, уже с 08:00, а к 09:00 найти хорошее место было уже невозможно.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Выставка военной техники

В военном параде в Воронеже впервые примут участие танки Т-72Б3, а также модернизированные гаубицы Мста-СМ2. Воронежцы также смогут увидеть системы войсковой противовоздушной обороны «Оса», системы залпового огня «ураган», первый в Вооруженных Силах России комплекс радиоэлектронной борьбы «палантин». Всего же в параде принимают участие 72 единицы вооружения и военной техники, а также более 1800 военнослужащих, представителей силовых структур, курсантов военно-воздушной академии, кадетов, юнармейских отрядов Воронежской области.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Выставка автомобилей

С раннего утра на центральных улицах Воронежа гуляют горожане, большинство, с детьми. Многие держат в руках приметные таблички с фотографиями фронтовиков — после парада по традиции состоится марш «Бессмертный полк», в котором снова пройдут тысячи людей, чтобы отдать дань памяти своим родным и близким, прошедшим Великую Отечественную войну.

Военную технику можно увидеть не только на параде — у Кольцовского сквера расположилась выставка ретро-автомобилей и военной техники. Самый большой интерес она вызывает у детей.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Кольцовский сквер

Многочисленные мероприятия продолжатся и после парада и шествия: воронежцев ждут концерты, бесплатные показы кинофильмов.