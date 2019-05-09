Москва, 9 мая, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин осудил политику ряда стран, которые не защищают память об истинных героях Великой Отечественной войны, и назвал защиту памяти святым долгом, передает корреспондент ИА REGNUM 9 мая.

Kremlin.ru Владимир Путин перед началом парада Победы

«Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков», — указал Путин в ходе выступления на Красной площади.

Президент назвал День Победы «днем нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм».