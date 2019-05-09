Москва, 9 мая, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Воздушная часть парада Победы по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменена. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает «Первый канал», который ведет трансляцию с Красной площади.

Кирпичев Павел Яковлевич. Воздушный парад. 1937

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планировалось, что в небе над Красной площадью пролетят 74 воздушных судна в честь 74-й годовщины Победы в войне. Самолеты и вертолеты должны были лететь на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час в зависимости от рода авиации.

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