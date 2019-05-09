Москва, 9 мая, 2019, 10:12 — ИА Регнум. На Красной площади в Москве начался парад в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне, передаёт ИА REGNUM.

Kremlin.ru Парад Победы на Красной площади

Под звуки гимна Российской Федерации объезд парадных площадей производит министр обороны РФ Сергей Шойгу. Министр поздравляет военных с праздником победы под возгласы «Ура!».

Как сообщало ИА REGNUM, на трибунах находится президент РФ Владимир Путин и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.