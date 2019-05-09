Москва, 9 мая, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и участников праздничных мероприятий с 75-й годовщиной освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков и Днем Победы. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Марина Каширская ИА REGNUM Памятник солдату и матросу в Севастополе

«Севастополь всегда играл особую роль в истории нашей страны, в укреплении ее государственности, формировании традиций гражданственности и патриотизма. Надежный форпост России на Черном море, он стойко отражал натиск врага, вписал яркие, незабываемые страницы в ратную летопись Отечества», — говорится в телеграмме.

Подвиг солдат и офицеров Красной Армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, которые в мае 1944 года освободили Севастополь и Крым от немецко-фашистских захватчиков, навсегда останется в памяти народа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 мая Россия отмечает День Победы. По всей стране проходят праздничные мероприятия.