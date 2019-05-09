Владимир Путин прибыл на Красную площадь для участия в параде Победы
Москва, 9 мая, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин прибыл на Красную площадь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин на Красной площади
Вместе с ним прибыли премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
На Красной площади находятся члены правительства РФ: министр культуры РФ Владимир Мединский, министр образования РФ Ольга Васильева, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.